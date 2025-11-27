В Госдуму внесут проект по созданию прогрессивной шкалы маткапитала

Маткапитал могут начать платить по прогрессивной шкале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили установить прогрессивную шкалу выплат материнского капитала. Согласно инициативе, на второго ребенка планируется выплачивать 933 тысячи рублей, на третьего и последующих — около 1,4 миллиона рублей. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу, 27 ноября 2025 года.

Инициатива принадлежит лидеру партии, главе думской фракции Сергею Миронову. В пояснительной записке к проекту говорится: «Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года — 933234 рубля (466 617 х 2 = 933234) и 1399851 (466 617 х 3 = 1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей». Цитату приводит РИА Новости.