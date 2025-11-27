В Госдуму внесут проект по созданию прогрессивной шкалы маткапитала
Маткапитал могут начать платить по прогрессивной шкале
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили установить прогрессивную шкалу выплат материнского капитала. Согласно инициативе, на второго ребенка планируется выплачивать 933 тысячи рублей, на третьего и последующих — около 1,4 миллиона рублей. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу, 27 ноября 2025 года.
Инициатива принадлежит лидеру партии, главе думской фракции Сергею Миронову. В пояснительной записке к проекту говорится: «Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года — 933234 рубля (466 617 х 2 = 933234) и 1399851 (466 617 х 3 = 1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей». Цитату приводит РИА Новости.
Кроме того, законопроект предусматривает бессрочный характер мер государственной поддержки семей с детьми. Также предлагается выплачивать материнский капитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка с 1 января 2026 года, независимо от того, пользовались ли они ранее дополнительными мерами государственной поддержки.
