В России активизировались продавцы поддельных масел для авто

Покупатели автомасел в отзывах на онлайн-маркетах жалуются, что получают емкости, которые не запаяны фольгой или имеют следы вскрытия с вытекшей жидкостью. Также потребители обратили внимание на отсутствие голограмм на продукции. По данным центра изучения потребительского поведения Роскачества выяснилось, что чаще всего покупатели были недовольны товаром, который не соответствует описанию — 24% респондентов. Кроме того, 16% потребителей пожаловались на брак и еще 15% столкнулись с недостоверной информацией об автомасле.