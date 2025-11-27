В России активизировались продавцы поддельных масел для авто
При замене масла мастера сталкиваются с подделками
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
На онлайн-площадках в России активизировались продавцы поддельных моторных масел для машин. Об этом рассказал президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«Проблема подделок автомасел на российском рынке нарастает с каждым годом. Сейчас они в значительной степени маскируются под товары параллельного импорта», — передает газета «Известия» слова главы НАС.
Покупатели автомасел в отзывах на онлайн-маркетах жалуются, что получают емкости, которые не запаяны фольгой или имеют следы вскрытия с вытекшей жидкостью. Также потребители обратили внимание на отсутствие голограмм на продукции. По данным центра изучения потребительского поведения Роскачества выяснилось, что чаще всего покупатели были недовольны товаром, который не соответствует описанию — 24% респондентов. Кроме того, 16% потребителей пожаловались на брак и еще 15% столкнулись с недостоверной информацией об автомасле.
Ранее в РФ вырос объем контрафактных запчастей к автомобилям. Их доля увеличилась более чем на треть. Такая же ситуация сложилась в секторе автомобильных технических жидкостей.
