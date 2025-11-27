В странах НАТО говорят о «российской угрозе», готовя население к войне Фото: Министерство обороны Великобритании

НАТО готовит свое население к войне с Россией, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар на российско-белорусском мероприятии в Брюсселе, посвященном вызовам и перспективам евразийской безопасности.

«НАТО, запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на союзников, начала, как бы безумно это ни звучало, готовиться к крупной войне с Россией», — сказал Гончар, передает РИА Новости. Гончар также сказал, что ЕС пытается в то же время навязать мощную милитаризацию, перечеркивая первоначальную концепцию о единой Европе ради мира.

Кроме того, дипломат отметил, что Запад пытается втянуть в свои конфронтационные схемы страны постсоветского пространства, а также партнеров в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. При этом, по словам Гончара, иллюзорными оказались попытки Запада разделить Россию и ее дружественные государства. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что вооруженные силы Германии разрабатывают план переброски 800 тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке в случае войны с Россией. В то же время президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявлял, что у РФ нет намерений нападать на страны НАТО и что западные политики используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

