Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

На западе Украины подожгли одну из известнейших синагог

28 ноября 2025 в 02:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Синагогу поджег психически нездоровый человек

Синагогу поджег психически нездоровый человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Черновцах (Украина) произошел поджог исторической синагоги в Садгоре. Инцидент случился в 27 ноября, пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат в своем telegram-канале. Бродский также отметил, что посольство Израиля находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.

Синагога в Садгоре — значимое здание, основанное раввином Исраэлем из Ружина. Оно было возведено около 180 лет назад и реставрировано в 2017 году. В telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины добавили, что задержанный в октябре уже пытался поджечь местную церковь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал