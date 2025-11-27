На западе Украины подожгли одну из известнейших синагог
Синагогу поджег психически нездоровый человек
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Черновцах (Украина) произошел поджог исторической синагоги в Садгоре. Инцидент случился в 27 ноября, пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.
«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат в своем telegram-канале. Бродский также отметил, что посольство Израиля находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.
Синагога в Садгоре — значимое здание, основанное раввином Исраэлем из Ружина. Оно было возведено около 180 лет назад и реставрировано в 2017 году. В telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины добавили, что задержанный в октябре уже пытался поджечь местную церковь.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.