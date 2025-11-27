На западе Украины подожгли одну из известнейших синагог

Синагогу поджег психически нездоровый человек Фото: Илья Московец © URA.RU

В Черновцах (Украина) произошел поджог исторической синагоги в Садгоре. Инцидент случился в 27 ноября, пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

«По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией», — написал дипломат в своем telegram-канале. Бродский также отметил, что посольство Израиля находится на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной.