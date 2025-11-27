Вину за гибель НАТО возлагают на «империю без достоинства» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО движется к разложению и скоро умрет. Контуры упадка Североатлантического альянса наблюдаются в неспособности решить ни одной задачи, для которой объединение было создано. Об этом сообщают европейские СМИ.

«Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести. НАТО не ослабнет, НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением. Альянс не способен решить ни одной задачи, для которой, был создан», — пишет норвежское издание Steigan.

По мнению журналистов издания, упадок НАТО начался задолго до начала украинского кризиса. Однако именно этот конфликт показал реальное состояние дел в Альянсе. Вину в этом возлагают на «империю без достоинства, которая канула в песок», без активного участия этой страны в делах НАТО «альянс потерял свою идентичность».

