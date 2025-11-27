Steigan: НАТО скоро умрет
Вину за гибель НАТО возлагают на «империю без достоинства»
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
НАТО движется к разложению и скоро умрет. Контуры упадка Североатлантического альянса наблюдаются в неспособности решить ни одной задачи, для которой объединение было создано. Об этом сообщают европейские СМИ.
«Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести. НАТО не ослабнет, НАТО скоро умрет. Не с грохотом, а с политическим разложением. Альянс не способен решить ни одной задачи, для которой, был создан», — пишет норвежское издание Steigan.
По мнению журналистов издания, упадок НАТО начался задолго до начала украинского кризиса. Однако именно этот конфликт показал реальное состояние дел в Альянсе. Вину в этом возлагают на «империю без достоинства, которая канула в песок», без активного участия этой страны в делах НАТО «альянс потерял свою идентичность».
Ранее Белый дом сообщил, что США перестали поставлять военную технику Украине за свой счет. Американцы переложили финансовое бремя от поставок на союзников по НАТО.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.