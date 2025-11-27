Машино-места в России стали дорожать быстрее квартир
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В 2025 году покупатели нового жилья столкнулись с резким ростом цен на парковочные места. Согласно данным экспертов, стоимость машино-места в среднем достигла 16-17% от цены за квартиру.
«Цены на парковки внутри ЖК растут опережающими темпами: за последний год они подскочили на 20%, в то время как квартиры подорожали лишь на 7-9%. На цены влияют острый дефицит парковочных мест, высокая сложность строительства паркингов и их качественное оснащение», — пишут «Известия» со ссылкой на экспертов консалтерской компании Macon и девелоперской компании «Талан».
В премиальном сегменте разрыв еще заметнее — там стоимость парковки может превышать 20 миллионов рублей. На сегодня более 60% жилых комплексов в крупных городах России с населением свыше 500 тысяч человек имеют оборудованные подземные или многоуровневые паркинги, где можно приобрести место в собственность. Остальные автовладельцы вынуждены довольствоваться парковкой на придомовой территории.
