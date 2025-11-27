РБК: депутаты готовят поправки о полном запрете вейпов в России
Депутаты считают, что в вопросе здоровья населения полумеры не работают
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Депутаты Государственной думы подготовили поправки, предусматривающие полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотиносодержащей продукции. Текст поправок передан на рассмотрение в профильные рабочие группы. Об этом сообщают инициаторы поправок.
«Полный запрет вейпов — взвешенная и давно назревшая мера по защите жизни и здоровья миллионов россиян. Полумеры не работают. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости», — заявила председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, ее слова приводит РБК.
Депутаты считают, что решение о полном запрете оборота вейпов резонирует с позицией президента РФ Владимира Путина, который одобрил введение радикальных мер по защите здоровья детей и молодежи от рисков вейпинга. Ранее стало известно, что губернатор Владимирской области намерен запретить вейпы в регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.