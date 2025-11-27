РБК: депутаты готовят поправки о полном запрете вейпов в России

Депутаты считают, что в вопросе здоровья населения полумеры не работают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Государственной думы подготовили поправки, предусматривающие полный запрет продажи вейпов и жидкостей для них, а также ужесточение ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотиносодержащей продукции. Текст поправок передан на рассмотрение в профильные рабочие группы. Об этом сообщают инициаторы поправок.

«Полный запрет вейпов — взвешенная и давно назревшая мера по защите жизни и здоровья миллионов россиян. Полумеры не работают. Параллельно необходимо усилить профилактику и доступные программы отказа от всех форм никотиновой зависимости», — заявила председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, ее слова приводит РБК.