К 2035 году Россия будет состоять на четверть из пенсионеров

Рост доли пожилых людей несет риски для пенсионной системы и экономики страны, считают эксперты Фото: Роман Наумов © URA.RU

В течение 10 лет доля граждан пенсионного возраста (60–65 лет и старше) в России составит около 25% от общего числа населения страны. К такому выводу пришли аналитики Института экономики РАН.

«К 2035 году доля мужчин от 65 лет и женщин старше 60 лет (возраст выхода на пенсию — прим. URA.RU) вырастет до 24% (порядка 34 млн человек). К 2045-му — значение приблизится к 27% (около 37 млн). В данный момент в этой группе примерно каждый пятый житель РФ (приблизительно 31 млн человек)», — с результатами исследования ознакомились «Известия».

Было установлено, что в ближайшее время ожидается сокращение числа работающих граждан на 2–5 млн. Такое развитие событий обусловлено двумя факторами: снижением уровня рождаемости и увеличением средней продолжительности жизни до 80 лет.

Продолжение после рекламы

По мнению экспертов, обозначенные тенденции приведут к повышению нагрузки на трудоспособное население. Для смягчения негативных последствий может потребоваться внедрение новых механизмов распределения ресурсов, в частности — установление базового дохода, который не будет зависеть от трудового стажа и размера уплаченных страховых взносов.