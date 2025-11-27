ВСУ в критическом положении на фронте: главное об СВО на 27 ноября

Путин отметил, что для ВС РФ динамика на СВО положительная Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Положение украинских войск в зоне СВО сейчас крайне тяжелое. Об этом заявил бывший командир бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Максим Жорин.

При этом ВС РФ успешно продвигается на многих направлениях. В частности, Волчанск может быть освобожден до конца 2025 года, а на Красноармейском направлении российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ. Главное об СВО на 27 ноября — в материале URA.RU.

Крайне тяжелое положение ВСУ

Положение украинских войск сейчас крайне тяжелое, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на экс-командира «Азова» Жорина. По его словам, ситуация для ВСУ осложняется еще больше. Он подчеркнул, что речь идет уже не о локальных потерях, а о сдаче целых оперативных направлений.

«Жорин выступил с предупреждением о критической ситуации, с которой столкнулись ВСУ на линии фронта, заявив, что Киев теряет не только отдельные населенные пункты, как широко утверждают западные источники, но и «целые сектора», поскольку подразделения российской армии стремительно продвигаются вперед», — пишет издание.

ВС РФ освободили 90% Волчанска

Полному освобождению Волчанска, в частности, мешают лесные посадки





ВСУ удерживают под своим контролем около 10% территории Волчанска, основная часть города перешла под контроль российских войск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что украинские боевики спешно проводят передислокацию и укрепляют оборонительную линию на участке Вильча — Волчанские Хутора.

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил освобождение Россией Волчанска до конца 2025 года, пишет News.ru. Он также подчеркнул, что 85–90% города уже находится под контролем ВС РФ и заявил о «некоторых сложностях» по освобождению Волчанска: переброска резервов врагом и наличие лесных посадок, усложняющих передвижение российских войск. По его словам, для того, чтобы населенный пункт был освобожден до Нового года, предстоит пресечь пополнение резервов ВСУ, доставку боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

«Судьба ВСУ незавидная»

Рогов отметил, что ВСУ в Гуляйполе не может перебросить резервы к городу





К концу ноября ВС РФ будут вести бои на окраинах Гуляйполя в Запорожской области. Такое предположение сделал боец ВСУ с позывным Тень, пишет telegram-канал «Страна.ua». По словам бойца ВСУ, российские военнослужащие проводят мощные штурмы, ежедневно закрепляясь на новых участках фронта. Он рассказал, что в ночь на 27 ноября разведывательные группы ВС РФ зашли в Гуляйполе.

Как подчеркнул в разговоре с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, ВСУ в Гуляйполе не может перебросить резервы к городу. «Скорее всего, попытаются посылать помощь какими-то тонкими ручейками, но в целом судьба гарнизона ВСУ в Гуляйполе незавидная», — сказал Рогов.

Путин отметил успехи ВС РФ

По всем направлениям на фронте для войск РФ сохраняется позитивная динамика, а темп продвижения ВС РФ в зоне боевых действий увеличивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию. Он напомнил, что российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров, а Купянск полностью находится в руках России, что скоро ждет и Волчанск.

Бои за Новопавловку

В Новопавловке боевики ВСУ подготовили бетонные укрепления





Сейчас российские военные сражаются за крупный населенный пункт в Днепропетровской области — село Новопавловка. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» рассказал военный корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин. Он отметил, что противник в Новопавловке подготовил большие бетонные укрепления и серьезные огневые точки.

"Как только вопрос с ним будет решен, а бои сейчас уже идут в его границах, большой такой участок местности будет дозачищен и освобожден от присутствия ВСУ, тогда уже гораздо проще можно будет находиться в этой точке", – сказал Вдовин.

ВС РФ взяли под контроль Васюковку