Численность отступавших могла достигать взвода личного состава Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ применили кассетные боеприпасы против собственных военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Так называемый дружественный огонь ВСУ вели, пытаясь вернуть на позиции группу украинских боевиков, бежавших в противоположном направлении от линии боевого соприкосновения», — рассказал Марочко ТАСС. Он сообщил, что в ходе объективного контроля местности были зафиксированы разрывы кассетных артиллерийских боеприпасов НАТО рядом с украинским укрепрайоном. Детальный анализ видеоматериалов позволил установить обстоятельства произошедшего.

Эксперт отметил, что численность отступавших могла достигать взвода личного состава. С целью помочь украинским военным избежать карательных мер со стороны своих сослуживцев, российское спецподразделение распространило в районе инструкции по сдаче в плен.

