ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по своим солдатам
Численность отступавших могла достигать взвода личного состава
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
ВСУ применили кассетные боеприпасы против собственных военнослужащих в районе населенного пункта Миньковка на территории ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Так называемый дружественный огонь ВСУ вели, пытаясь вернуть на позиции группу украинских боевиков, бежавших в противоположном направлении от линии боевого соприкосновения», — рассказал Марочко ТАСС. Он сообщил, что в ходе объективного контроля местности были зафиксированы разрывы кассетных артиллерийских боеприпасов НАТО рядом с украинским укрепрайоном. Детальный анализ видеоматериалов позволил установить обстоятельства произошедшего.
Эксперт отметил, что численность отступавших могла достигать взвода личного состава. С целью помочь украинским военным избежать карательных мер со стороны своих сослуживцев, российское спецподразделение распространило в районе инструкции по сдаче в плен.
Ранее сообщалось, что пехотные батальоны 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ не выполнили приказ о выдвижении на позиции в Харьковской области. Приказ вышестоящего командования исполнили лишь подразделения беспилотников. В настоящее время в подразделении работает военная полиция. Бригада находилась в процессе восполнения потерь в Харьковской области перед тем, как ее экстренно ввели в бой.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.