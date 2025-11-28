Reuters: Орбан намерен встретится с Путиным
28 ноября 2025 в 10:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Виктор Орбан желает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters. Диалог двух лидеров ожидается в эту пятницу, 28 ноября.
