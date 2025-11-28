Россию заполонили китайские б/у машины

Китайские авто активно заходят на вторичный рынок в России Фото: Илья Московец © URA.RU

Присутствие китайских автомобилей на российском вторичном рынке за последние годы увеличилось более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авто.ру», которые есть в распоряжении URA.RU. Там же отметили, что с начала года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля возрастом до семи лет снизилась с 2,11 до 1,89 миллиона рублей.

«Присутствие автомобилей китайских марок на вторичном рынке становится все более заметным. Экземпляры первой волны их популярности как раз подходят к возрасту 5–7 лет, когда многие автовладельцы принимают решение о замене своей машины на новую», — сообщили в «Авто.ру» агентству URA.RU. По их данным присутствие китайских автомобилей на российском вторичном рынке за последние годы увеличилось более чем в два раза.

«Более 80% автомобилей выставлены на продажу первым владельцем», — уточнили там. Среди других преимуществ китайских автомобилей — относительно невысокий возраст и пробег, а также часто сохранившаяся заводская гарантия. В структуре предложений преобладают кроссоверы — они составляют 83% объявлений, еще 10% приходится на седаны.

Больше половины всех объявлений о продаже подержанных китайских автомобилей приходится на марки Chery, Geely и Haval. В топ-5 самых популярных моделей за 11 месяцев 2025 года вошли: Chery Tiggo 7 Pro (средняя цена — 1,71 млн рублей), Geely Coolray (1,77 млн рублей), Haval Jolion (1,71 млн рублей), Geely Atlas (1,65 млн рублей) и Haval F7 (1,81 млн рублей).