Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Мигрантов будут проверять на родине перед отправкой в Россию

МВД готовит новый порядок привлечения иностранной рабочей силы
28 ноября 2025 в 10:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ведомства готовят соответствующий законопроект для реализации инициативы

Ведомства готовят соответствующий законопроект для реализации инициативы

Фото: Илья Московец © URA.RU

МВД и ряд других российских ведомств к 2027 году могут запустить целевой набор иностранных работников. Об этом сообщают СМИ. 

«Система оргнабора иностранной рабочей силы, судя по документу, будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку на родине, а потом приезжать к конкретным работодателям, а не искать работу по приезде в РФ», — пишет «Коммерсант». До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить соответствующий законопроект. К 1 декабря следующего года МВД и Минцифры запустят информационную систему и приложение для иностранных работников.

Ранее в Жилищном комитете Санкт-Петербурга заявили, что ждут мигрантов на работу по уборке снега. В Жилкоме сделали соответствующее заявление после того, как в августе мигрантам ограничили возможность работы курьерами.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал