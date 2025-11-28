Мигрантов будут проверять на родине перед отправкой в Россию
Ведомства готовят соответствующий законопроект для реализации инициативы
Фото: Илья Московец © URA.RU
МВД и ряд других российских ведомств к 2027 году могут запустить целевой набор иностранных работников. Об этом сообщают СМИ.
«Система оргнабора иностранной рабочей силы, судя по документу, будет основана на реестровой модели. Иностранные работники будут проходить необходимую проверку на родине, а потом приезжать к конкретным работодателям, а не искать работу по приезде в РФ», — пишет «Коммерсант». До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны подготовить соответствующий законопроект. К 1 декабря следующего года МВД и Минцифры запустят информационную систему и приложение для иностранных работников.
Ранее в Жилищном комитете Санкт-Петербурга заявили, что ждут мигрантов на работу по уборке снега. В Жилкоме сделали соответствующее заявление после того, как в августе мигрантам ограничили возможность работы курьерами.
