В ЯНАО 24-летний надымец получил три года условно за хранение наркотиков
На Ямале вынесли приговор по делу о хранении наркотиков в крупном размере
Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU
В Надыме (ЯНАО) суд вынес обвинительный приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении синтетических наркотических средств в крупном размере. Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. И штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.
Как установило следствие, в сентябре 2025 года мужчина заказал через интернет-магазин у неустановленного лица синтетический наркотик массой более 1 грамма, что признается крупным размером. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли наркотическое средство и мобильный телефон. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сотовый телефон конфискован в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!