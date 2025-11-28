В ЯНАО 24-летний надымец получил три года условно за хранение наркотиков

« Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. И штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года мужчина заказал через интернет-магазин у неустановленного лица синтетический наркотик массой более 1 грамма, что признается крупным размером. В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, у него изъяли наркотическое средство и мобильный телефон. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сотовый телефон конфискован в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.