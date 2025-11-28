Жительница ЯНАО предстанет перед судом за избиение знакомой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Красноселькупского района ЯНАО направила в суд дело местной жительницы, которую обвиняют в избиении знакомой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что женщина в конце сентября 2025 г., будучи лицом, имеющим непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла своей знакомой не менее 10 ударов рукой в область лица, головы и тела», — сообщили в прокуратуре.
Обвиняемая ранее уже имела судимость за преступление, совершенное с применением насилия. По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения она нанесла своей знакомой множественные удары, причинив физическую боль. Санкция статьи 116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 1 года. Уголовное дело будет рассмотрено в Красноселькупском районном суде.
