Жительница ЯНАО предстанет перед судом за избиение знакомой

Жительницу Красноселькупа будут судить за избиение подруги Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Красноселькупского района ЯНАО направила в суд дело местной жительницы, которую обвиняют в избиении знакомой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что женщина в конце сентября 2025 г., будучи лицом, имеющим непогашенную судимость за преступление, совершенное с применением насилия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла своей знакомой не менее 10 ударов рукой в область лица, головы и тела», — сообщили в прокуратуре.