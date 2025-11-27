Прощание состоится 28 ноября в 12:30 на территории храма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) 28 ноября состоится церемония прощания с Алексеем Казанцевым. Он отдал жизнь, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.

«Жители города Муравленко проводят в последний путь Алексея Дмитриевича Казанцева, участника специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Прощание состоится 28 ноября в 12.30», — сообщает мэрия города в telegram-канале.