На Ямале простятся с земляком, погибшим в зоне СВО. Фото
Прощание состоится 28 ноября в 12:30 на территории храма
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Муравленко (ЯНАО) 28 ноября состоится церемония прощания с Алексеем Казанцевым. Он отдал жизнь, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.
Прощание состоится 28 ноября в храме Преображения Господня
«Жители города Муравленко проводят в последний путь Алексея Дмитриевича Казанцева, участника специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Прощание состоится 28 ноября в 12.30», — сообщает мэрия города в telegram-канале.
Алексей окончил многопрофильный колледж Муравленко и работал в производственной сфере. Проститься с земляком можно в храме Преображения Господня.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!