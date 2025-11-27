Логотип РИА URA.RU
Общество

На Ямале простятся с земляком, погибшим в зоне СВО. Фото

28 ноября 2025 в 01:18
Прощание состоится 28 ноября в 12:30 на территории храма

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) 28 ноября состоится церемония прощания с Алексеем Казанцевым. Он отдал жизнь, защищая Родину в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.

Прощание состоится 28 ноября в храме Преображения Господня

Фото: telegram-канал Администрации Муравленко


«Жители города Муравленко проводят в последний путь Алексея Дмитриевича Казанцева, участника специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Прощание состоится 28 ноября в 12.30», — сообщает мэрия города в telegram-канале.

Алексей окончил многопрофильный колледж Муравленко и работал в производственной сфере. Проститься с земляком можно в храме Преображения Господня.

