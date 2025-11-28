В Салехарде произошел пожар в доме для социально незащищенных граждан Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Салехарда взяла на особый контроль расследование причин пожара в многоквартирном доме для социально незащищенных граждан, где при возгорании пострадал маломобильный пенсионер. На место происхождения оперативно выехал прокурор города Евгений Губкин для координации действий экстренных служб, сообщает прокуратура ЯНАО.

Пожилой мужчина пострадал при пожаре в социальном доме Салехарда Фото: Пресс-служба прокуратуры ЯНАО

«На место, где работают органы дознания МЧС и проводятся работы коммунальными службами по устранению последствий пожара, выезжал прокурор города Евгений Губкин. Результаты расследования причин пожара поставлены прокуратурой на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 28 ноября в доме №1а по улице Губкина, где проживают пожилые, одинокие и маломобильные граждане. Пожар вспыхнул в квартире пожилого мужчины-инвалида, который был госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Огнем повреждена одна квартира, другие жильцы не пострадали. Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования и оказание помощи пострадавшим.