Уральским предпринимателям предложили удвоить выгоду от повседневных трат до конца 2025 года

Уральские бизнесмены получат двойной кешбэк до конца года от ПСБ
01 декабря 2025 в 17:49
Максимальный размер кешбэка по бизнес-картам составляет 15 000 бонусных баллов

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Уральские предприниматели смогут получить двойной кешбэк до конца года при оплате любых покупок. Такую акцию для бизнесменов запустил банк ПСБ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе финансовой организации, предложение доступно до 31 декабря как для новых клиентов, оформивших расчетный счет и карту, так и для действующих, которые не проводили операций по картам до ноября*.

«ПСБ создает финансовые решения, доступные и полезные для бизнеса. Многие наши клиенты уже смогли оценить доходность по накопительным счетам для бизнеса. Сейчас предприниматели могут воспользоваться повышенным кешбэком по бизнес-картам. Это отличая возможность для наших новых клиентов оптимизировать свои расходы в конце года», — отметил Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ.

Максимальный размер кешбэка составляет 15 000 бонусных баллов — один балл равен одному рублю. Чтобы получить двойной возврат средств, предпринимателям необходимо выбрать категории начисления в личном кабинете ПСБ и оплачивать покупки бизнес-картой на сумму от 20 000 рублей ежемесячно.

Среди доступных категорий — АЗС (кешбэк 10%), услуги доставки и логистики (5%), покупка авиабилетов (5%), расходы в кафе, ресторанах и столовых (3%) и другие направления бизнеса. Подробную информацию можно получить в офисах банка в Свердловской области или по телефону 8 (920) 112-29-39.

* Действует для новых клиентов, открывших расчетный счет в период с 01.11.2025 по 31.12.2025 и для действующих клиентов с уже выпущенными картами, но не совершавших операции по ней. Начисленный кешбэк за покупки в ноябре будет выплачен в декабре, а за покупки в декабре выплата будет осуществлена в январе 2026 года. Минимальная сумма POS-операций для начисления кешбэка: 20 000 рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты в месяц на одного клиента: 15 000 рублей (расчет ведется по ИНН). Подробные сведения о продукте https://www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ», Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

