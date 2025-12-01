Граната взорвалась в руке у свердловского школьника

Белоярская межрайонная прокуратура добилась выплаты компенсации школьнику, получившему травмы из-за халатности в образовательном учреждении. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стал инцидент с использованием страйкбольной гранаты в качестве сценического реквизита. Информация об итогах проверки и судебного разбирательства опубликована пресс-службой прокуратуры.

«В ходе рассмотрения в суде иска прокурора между законным представителем несовершеннолетнего и МБОУ „Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21“ заключено мировое соглашение, согласно которому образовательное учреждение добровольно перечислило пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей и оплату лечения в размере 2,2 тыс. рублей», — сообщается в релизе надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что 7 мая 2025 года сотрудники школы использовали для подготовки к мероприятию страйкбольную гранату, которую после репетиции оставили в учебном кабинете. Нашедший ее шестиклассник дернул за чеку, в результате чего получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца, потребовавшие лечения. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с учебного заведения компенсации морального вреда и расходов на лечение, что в итоге привело к добровольному удовлетворению требований.