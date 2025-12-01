В Екатеринбурге прошла крупнейшая в России зарубежная избирательная кампания
Татьяна Мерзлякова была наблюдателем на выборах
Фото: Канал Избирательной комиссии Свердловской области
В столице Урала в воскресенье прошло уникальное голосование: на двух избирательных участках граждане Кыргызстана выбирали депутатов своего парламента — Жогорку Кенеша. Это часть беспрецедентной по масштабу избирательной кампании, развернутой в 27 регионах России от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. За процессом следили международные наблюдатели, отмечавшие высокую активность и праздничную атмосферу среди избирателей.
«Как наблюдатель работаю с раннего утра, вижу большую активность избирателей. Приходят семьи с детьми, которые хорошо говорят по-русски, приходят рабочие и, конечно, старшее поколение. Настроение праздничное!» — поделилась впечатлениями уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, работавшая в качестве международного наблюдателя от миссии СНГ. Особый интерес, по ее словам, вызвала система биометрической идентификации избирателей, используемая киргизской стороной.
Российские власти оказали всестороннее содействие в организации процесса. «Если зарубежным коллегам требуется помощь, избирательная система России чутко реагирует на запросы. На этот раз мы от Свердловской области предоставили кабины для голосования, оргтехнику, помещение» — пояснила председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. Она также напомнила, что это не первый опыт: ранее в регионе уже голосовали граждане Гвинейской Республики, что свидетельствует о налаженном международном сотрудничестве избиркомов.
Голосование началось в 8:00 и завершилось в 20:00 по местному времени. Для обеспечения процесса безопасности и бесперебойного энергоснабжения были задействованы все профильные ведомства. Помещения для участков выбирались с учетом их близости к местам проживания киргизской диаспоры.
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана прошли 30 ноября 2025 года после самороспуска предыдущего созыва. В голосовании по новой мажоритарной системе приняли участие около 1,58 млн человек при явке 36,9%. В парламент прошли по три депутата от каждого из 30 округов с соблюдением гендерной квоты. Наблюдатели от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признали выборы прозрачными, свободными и легитимными. Миссия наблюдателей от СНГ начала работу еще 10 ноября и включала 241 аккредитованного наблюдателя из восьми государств. Процесс отличался высокой степенью автоматизации, что, по заявлениям организаторов, исключило возможность фальсификаций. Избирательная кампания по выборам в парламент Кыргызстана стала крупнейшим зарубежным голосованием, когда-либо организованным в России. Впервые для этого было образовано 40 участков по всей стране, что потребовало сложной координации и доставки специального оборудования прямиком из Бишкека.
