Диагностические центры Свердловской области модернизируют
. Более 190 единиц современного диагностического оборудования поступят в города области
Фото: telegram-канал «Свердловский пул»
Восемь центров здоровья в городах Свердловской области получили новое медицинское оборудование для улучшения качества диагностики. Техника на сумму около 14,3 миллиона рублей позволит повысить доступность комплексных обследований для раннего выявления заболеваний. Об этом сообщается в канале «Свердловский пул».
«Одно из приоритетных направлений развития Свердловской области — поэтапная модернизация социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения обновляем медоборудование, внедряем передовые технологии лечения, привлекаем в отрасль высококвалифицированных специалистов, строим новые объекты, модернизируем наши лечебные учреждения», — заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Более 190 единиц нового диагностического оборудования поступило в поликлиники Нижнего Тагила, Серова, Асбеста, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Первоуральска и Екатеринбурга. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года в больницы муниципалитетов региона планируется поставить около двух тысяч единиц медтехники на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. В ближайшие годы в области также намерены построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и центров общеврачебной практики.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!