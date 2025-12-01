Диагностические центры Свердловской области модернизируют

Восемь центров здоровья в городах Свердловской области получили новое медицинское оборудование для улучшения качества диагностики. Техника на сумму около 14,3 миллиона рублей позволит повысить доступность комплексных обследований для раннего выявления заболеваний. Об этом сообщается в канале «Свердловский пул».

Более 190 единиц нового диагностического оборудования поступило в поликлиники Нижнего Тагила, Серова, Асбеста, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Первоуральска и Екатеринбурга. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца года в больницы муниципалитетов региона планируется поставить около двух тысяч единиц медтехники на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. В ближайшие годы в области также намерены построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и центров общеврачебной практики.