Бедовый свердловский мэр пошел на новый конфликт с депутатами

Писцов руководит Березовским с 2011 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов нарушил договоренности с гордумой, благодаря которым его избрали на новый срок. Он, будучи также секретарем местного отделения «Единой России», вывел из политсовета партии спикера гордумы Алексея Горевого, который оппонировал ему на выборах главы города, рассказал URA.RU осведомленный источник. Сам Горевой эту информацию подтвердил.

«На прошлой неделе Писцов провел внеочередную конференцию Березовского отделения ЕР, заявил, что необходима ротация, и вывел Горевого из состава», — поделился собеседник. Вместе с Горевым из политсовета вывели депутата Ольгу Очканову, которая наряду со спикером думы и Писцовым участвовала в конкурсе на пост мэра.

Сам Горевой не стал комментировать решение Писцова, но признал, что разногласия между ними действительно есть. «Изменения внутрипартийной конфигурации на эту работу не повлияют. Мы все так же сотрудничаем с региональным отделением партии и выполняем задачи, поставленные Денисом Паслером как руководителем региона и секретарем регионального отделения», — подчеркнул спикер местной думы. Писцов корреспонденту агентства не ответил.

Продолжение после рекламы

Евгений Писцов руководит городом с 2011 года, но последнее переизбрание далось ему с трудом. Его полномочия истекли осенью прошлого года, был объявлен конкурс по выборам мэра, но его переносили несколько раз. Все потому, что мэру так и не удалось найти общий язык с депутатами, в том числе представляющими интересы богатейшего депутата заксобрания от территории Вячеслава Брозовского (ГК Brozex).

Голосование в итоге состоялось в феврале, но победил не Писцов, а технический кандидат — супруга его водителя Юлия Маслакова, чиновница городской администрации. Принимать присягу она отказалась, конкурс был объявлен заново. Затем он срывался еще несколько раз.

Чтобы завершить затянувшийся политический кризис, губернаторская резиденция нашла компромисс. Еще при прошлом руководстве региона противникам Писцова в гордуме предложили продлить его полномочия на год. Предполагалось, что весной он может выдвинуться в заксобрание. Впоследствии обсуждался и другой вариант — переход Писцова на пост замминистра при формировании нового состава правительства губернатором Денисом Паслером.

«Депутаты согласились проголосовать за Писцова только при условии, что в будущем он уйдет. Но он, судя по всему, уходить не собирается, наводит свои порядки и мстит оппонентам», — прокомментировал источник в думе.