Екатеринбуржцы сметают праздничные салаты перед Новым годом

Любимые салаты перед Новым годом становятся популярнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Свердловской области уже чувствуют приближение Нового года. Уральцы активно сметают праздничные салаты с прилавков, об этом URA.RU в компании Х5.

«В предновогодний период мы традиционно фиксируем рост спроса на готовые блюда в торговых сетях „Пятерочка“ и „Перекресток“. Популярность классических салатов взлетает в разы. Так, продажи оливье в декабре 2024 года выросли более чем в 1,5 раза, а моркови по-корейски — в 2,3 раза. Также популярны сэндвич с ветчиной и сыром, запеченные голени цыпленка, сельдь под шубой», — рассказали представители компании.