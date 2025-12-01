Екатеринбуржцы сметают праздничные салаты перед Новым годом
Любимые салаты перед Новым годом становятся популярнее
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жители Свердловской области уже чувствуют приближение Нового года. Уральцы активно сметают праздничные салаты с прилавков, об этом URA.RU в компании Х5.
«В предновогодний период мы традиционно фиксируем рост спроса на готовые блюда в торговых сетях „Пятерочка“ и „Перекресток“. Популярность классических салатов взлетает в разы. Так, продажи оливье в декабре 2024 года выросли более чем в 1,5 раза, а моркови по-корейски — в 2,3 раза. Также популярны сэндвич с ветчиной и сыром, запеченные голени цыпленка, сельдь под шубой», — рассказали представители компании.
В ноябре 2025-го наиболее популярными блюдами в Екатеринбурге и области стали опять же оливье, сельдь под шубой, онигири с курицей, сэндвич с курицей и беконом, котлета по-киевски с картофельным пюре. Также востребованы салат «Цезарь» с курицей, онигири с крабом и кимчи и морковь по-корейски».
