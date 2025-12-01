Похитившему из госбюджета сотни миллиардов вынесли приговор в Свердловской области

«Суд установил, что в период с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу… Используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, группа получила аванс в размере почти 320 миллионов рублей», — сообщается в материалах суда.

Следствием и судом было установлено, что целью группы было хищение денег по контракту на строительство объекта в Приморском крае. Полученные средства под видом оплаты работ перечислялись на счета подконтрольных организаций и третьих лиц за услуги, не связанные с госконтрактом. Часть денег была использована для создания видимости строительной деятельности. Суд назначил Андрею Виноградову наказание в виде 5 лет колонии общего режима и взыскал с него в доход государства полную сумму ущерба — 319 861 620 рублей 25 копеек. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.