Происшествия

Криминал

Похитившему из госбюджета сотни миллиардов вынесли приговор в Свердловской области

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор по делу о хищении почти 320 млн рублей
01 декабря 2025 в 14:38
Виновному назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима и выплату полной суммы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по масштабному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на оборонный заказ. Фигурант дела признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного контракта Минобороны России. Источником информации выступил Ленинский районный суд города Нижний Тагил.

«Суд установил, что в период с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу… Используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, группа получила аванс в размере почти 320 миллионов рублей», — сообщается в материалах суда.

Следствием и судом было установлено, что целью группы было хищение денег по контракту на строительство объекта в Приморском крае. Полученные средства под видом оплаты работ перечислялись на счета подконтрольных организаций и третьих лиц за услуги, не связанные с госконтрактом. Часть денег была использована для создания видимости строительной деятельности. Суд назначил Андрею Виноградову наказание в виде 5 лет колонии общего режима и взыскал с него в доход государства полную сумму ущерба — 319 861 620 рублей 25 копеек. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии (1)
  • Станиславский
    01 декабря 2025 14:42
    Т.е он похитил сотни миллиардов, а с него взыскали триста двадцать миллионов? Хороший бизнес!
