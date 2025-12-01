«Гламурный подонок» летит в Екатеринбург, на его шоу продают дорогущие билеты

В декабре екатеринбуржцев ждет множество концертов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбург с юмористической программой приедет шоумен Павел Воля, который благодаря шоу Comedy Club получил прозвище «Гламурный подонок». Он даст сразу два концерта, но попасть на них сможет не каждый: все бюджетные билеты уже раскупили, а в наличии остались лишь самые дорогие — от 18 до 40 тысяч рублей. Также в декабре с выступлениями столицу Урала посетят Елена Ваенга, Сергей Лазарев, Дмитрий Колдун, «Ария» и «Бонд с кнопкой». Подборка самых ярких шоу последнего месяца 2025 года — в афише URA.RU.

2 декабря: слушателей ждет струнная музыка в полумраке при свечах. Музыку Антонио Вивальди сыграет секстет Aurora — профессиональные музыканты из Екатеринбурга, выпускники Уральской государственной консерватории им. Мусоргского. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 500 рублей.

Сергей Лазарев устроит сразу два концерта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

3 и 17 декабря: призер «Евровидения» и один из самых популярных певцов Сергей Лазарев даст два концерта в Екатеринбурге. Он представит новую программу «Шоумен». Зрителей ждут новые песни, хиты, живой звук, эффектная хореография, яркие костюмы и спецэффекты. Выступление пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 3300 рублей. 16+

3 декабря: на день рождения ресторана «Максимилианс» группа «ПМ» (экс «Премьер-Министр»). Участники «Евровидения-2002» и лауреаты «Золотого граммофона» исполнят хиты, которые так полюбились всей России. Начало в 22:00, билеты — от 1700 рублей. 18+

4 декабря: шоу «Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах» устроит основатель оркестра Neoclassic Orchestra Антон Коновалов и трио Aurora. Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — 599 рублей. 6+

4 декабря: Дмитрий Колдун устроит двухчасовой сольный концерт. Поклонники услышат хиты «Дай мне силу», «Корабли», «Почему» и новые треки «Приду без повода», «Ревную тебя», «Милая». Шоу пройдет во Дворце молодежи, начало в 19:00, билеты — от 2100 рублей. 6+

В первый месяц зимы пройдет множество оркестровых концертов Фото: Размик Закарян © URA.RU

4 декабря: оркестр CAGMO представляет новую программу с исполнением баллад группы «Король и Шут». Новое звучание оживит сюжеты песен и создаст атмосферу «страшных сказок». В программе такие песни, как «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения» и другие. Начало в 19:00 в ККТ «Космос», билеты — от 2600 рублей. 6+

4 декабря: рок-группа «Монгол Шуудан» исполнит бессмертные хиты и обещает драйвовое шоу. Выступление пройдет в клубе «Нирвана» в 20:00, билеты — от 1900 рублей. 18+

5 декабря: инди-рок-группа «Сироткин» представит как проверенные временем хиты, так и новые песни. Концерт состоится в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 3000 рублей. 16+

6 декабря: рок-группа «Антарктида», исполняющая музыку в жанрах пауэр-метал, симфо-рок и хэви-метал, приедет в столицу Урала. В своих текстах команда затрагивает темы любви к родине, близким, веры в себя, а также интерес к истории. Все это поклонники смогут услышать в баре «Пристанище» в 20:00, билеты — от 2200 рублей. 18+

Группа «Сироткин» известна публике благодаря песням «Выше домов», «Бейся, сердце, время биться» и «Август» Фото: Размик Закарян © URA.RU

6 декабря: белорусская поп- и инди-певица просто Лера, которая известна своими лиричными, искренними текстами об отношениях и внутренних переживаниях, выступит в Center Club. Начало в 18:00, билеты — от 2000 рублей. 12+

6 декабря: о снователи стиля тыц-тыц-тероновый рок, группа El Mashe, выступят в клубе «Свобода» с новым альбомом-винилом. Музыканты исполнят лучшие хиты и треки со свежей пластинки. Концерт начнется в 18:30, билеты — от 1700 рублей. 18+

6 декабря: успешный российский артист с множеством золотых и платиновых сертификаций, его треки регулярно занимают верхние строчки чартов ведущих стриминговых платформ. Всё это о певце VERBEE, который едет с концертом в Екатеринбург. Услышать его можно будет в «Пространстве Ц» в 19:00, билеты — от 1500 рублей. 16+

6 декабря: баттл-рэпер, а также популярный ютубер и стример Booker привезет на Урал качающие биты, злую иронию и треки с большим количеством попкультурных отсылок. Выступление состоится в «Фабрике Event Hall» в 19:00, билеты — от 2100 рублей. 16+

Последний раз «Дискач 90-х» прошел в Екатеринбурге в марте этого года Фото: Размик Закарян © URA.RU

6 декабря: во Дворце игровых видов спорта вновь пройдет «Дискач 90-х». На сцену выйдут Hi-Fi, Акула (Оксана Почепа), Данко, «Стрелки» (Юлия Беретта), «Русский размер», «Отпетые мошенники», «Турбомода» и другие звезды 90-х. Насладиться атмосферой прошлых лет можно будет в 19:00, билеты — от 2000 рублей. 12+

6 и 7 декабря: один из самых известных российских юмористов, а также телеведущий Павел Воля выступит в «МТС Live Холл». Зрителей ждет программа о повседневных вещах, которые близки каждому. Начало в 19:00, билеты остались, но только дорогие и совсем немного — от 18 тысяч рублей. 18+

7 декабря: легенда шансона, которая знакома каждому песнями «Курю» и «Шопен», даст сразу два концерта в «Космосе». Елена Ваенга поразит слушателей живой музыкой и импровизацией. Выступления пройдут в 15:00 и 19:00, билеты стоят от 2300 рублей. 16+

9 декабря: с олисты оркестра «Маэстро» представят программу «Саундтреки турецких сериалов при 1001 свече». Екатеринбуржцев погрузят в атмосферу страсти под мелодии из сериалов «Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Клюквенный щербет», «Зимородок» и другие. Мероприятие пройдет во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 1700 рублей. 6+

Группа «Ария» отметит в туре 40-летие коллектива Фото: Дарья Попова © URA.RU

9 декабря: группа «Бонд с кнопкой», известная уникальным стилем, сочетающим рок, электронику и эксперименты, выступит в «Свободе». Концерт от коллектива, который прославился благодаря песне «Кухни», обещает стать ярким событием зимы. Начало в 20:00, билеты — от 3500 рублей. 12+

10 декабря: новогодний мини-тур устроит группа «Сова». Романтичные голоса, танцы и ностальгические мелодии — все это ждет фанатов в «Фабрике Event Hall». Начало в 20:00, билеты — от 2000 рублей. 12+

11 декабря: Backstage Group представит музыкальный эксперимент — «Rammstein в симфоническом исполнении». Камерный оркестр сыграет хиты группы при свечах — от мрачных баллад до эпичных гимнов. Начало во Дворце культуры железнодорожников в 19:00, билеты — от 1700 рублей. 6+

13 декабря: о дна из самых успешных и ярких металл-групп постсоветского пространства «Ария» отметит юбилейный год особенными шоу. Программу представят в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 12+

14 декабря: проект Biopsyhoz, который известен своими мощными аудиовизуальными шоу, выступит в «Свободе». Начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей. 18+

Гитарист Юрий Каспарян приедет с проектом «Симфоническое «Кино» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

15 декабря: Юрий Каспарян представит лучшие песни Виктора Цоя в симфо-роковой интерпретации с оркестром. Концерт посвящен 35-летию «Черного альбома». В программе — «Группа Крови», «Звезда по имени Солнце» и другие хиты. На сцену выйдут 45 музыкантов, Олег Шунцов и Виктор Савич. Концерт пройдет во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 6+

16 декабря: о дин из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп индустрии и певец SALUKI отправляется в тур и приедет в Екатеринбург. Фанаты услышат не только лучшие треки из предыдущих альбомов, но и эксклюзивный материал. Концерт пройдет в «Свободе» в 20:00, билеты — от 2340 рублей. 16+

19 декабря: в Екатеринбурге пройдет масштабный новогодний корпоратив со звездами. Перед горожанами выступят группа «Блестящие», Татьяна Овсиенко, Наталия Гулькина, Рома Жуков, Алиса Мон, Алексей Елистратов, Гарик Богомазов и другие. Концерт пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 6+

«АК-47» вновь выступят вместе с группой TGK Фото: Илья Московец © URA.RU

19 декабря: белорусский лоуфай-хаус-рэп-исполнитель RealLowly Pluto впервые выступит в Екатеринбурге. Выступление состоится в «Пространстве Ц» в 17:00, билеты — от 1700 рублей. 16+

19 декабря: российский рэпер грузинского происхождения, ставший известным благодаря своим трекам в жанре трэп и скандальному образу «главного злодея русского рэпа», Baby Melo выступит в «Свободе». Начало в 19:00, билеты — от 1100 рублей. 16+

20 декабря: ироничный инди-поп-проект от Евгения Кубынина из группы «Зимавсегда» и гитариста Ильи Погребняка из Anacondaz порадует екатеринбуржцев шоу с танцевальным вайбом. Их группа «Людмил Огурченко» выступит в «Нирване» в 19:00, билеты — от 1800 рублей. 16+

20 и 28 декабря: легендарные группы «АК-47» и TGK дважды проведут совместный концерт в «Свободе». Рэп-шоу начнется в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 18+

20 декабря: знаменитый коллектив «Хор Турецкого» представит шоу с лучшими песнями из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, а также авторские композиции и новинки. Феноменальные голоса, харизма, энергетика и спецэффекты ждут слушателей в «Космосе» в 15:00 и 19:00, билеты — от 2400 рублей. 12+

«Хор Турецкого» подарит уральцам новогоднее настроение Фото: Илья Московец © URA.RU

20 декабря: комик Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун привезут на Урал популярное шоу «Импровизаторы». Зрители будут наблюдать за импровизацией и сами участвовать в программе. Мероприятие пройдет в «МТС Live Холл» в 19:00, билеты — от 1200 рублей. 18+

23 декабря: во Дворце молодежи пройдет концерт оркестра Дворца молодежи имени Болковского. Музыканты представят музыку советской эпохи и современной России. Начало в 19:00, билеты — от 400 рублей. 6+