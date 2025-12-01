«Вымогали 5 млн»: появились новые подробности дела арестованного брокера из Екатеринбурга

Вадим Шукуров находится в следственном изоляторе уже несколько месяцев Фото: Размик Закарян © URA.RU

С кредитного брокера из Екатеринбурга Вадима Шукурова, арестованного по обвинению в сексе с несовершеннолетними девочками, требуют пять миллионов рублей. Гражданский иск предъявила мама одной из пострадавших (так считает следствие) девочки. Сам Шукуров вину в предъявленном обвинении не признает. Его адвокат Зарина Адыева рассказала URA.RU позицию Вадима.

Шукурова задержали 12 августа после того, как на него написали заявление в Следственный комитет РФ. Его обвинили в половой связи с девочками, которым нет 14 лет. По сообщениям СМИ, Вадим якобы мог знакомиться со школьниками на улицах, приглашал в рестораны, а потом приводил в съемную квартиру, где занимался с ними сексом. Одной из таких девочек, по слухам, он якобы мог платить, чтобы та знакомила его с подругами. 14 августа суд заключил Вадима под стражу по обвинению в ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Мужчина попросил отпустить его на СВО.

«Данных преступлений он не совершал. После задержания в СМИ было размещено много публикаций, где говорилось, что Вадим совращал школьниц. На самом деле это не так. На протяжении нескольких месяцев он ухаживал за девушкой, не сомневаясь, думая, что ей больше 16 лет — с учетом ее яркой косметики, наращенных ресниц, вызывающей одежды, присущей взрослым женщинам, живущим активной половой жизнью, употреблением алкоголя и курением сигарет. Он водил ее в рестораны, переводил деньги, покупал вещи. Когда Вадим захотел близости, она предложила поехать к нему домой, но у нее было условие — она возьмет с собой подругу, которая просто посидит на кухне, и не будет мешать. Вадим согласился», — заявила Зарина Адыева.

Там, по ее словам, Вадим заказал доставку еды. С возлюбленной он ушел в спальню, а подруга осталась на кухне. Затем Шукуров вызвал девушкам такси, а своей возлюбленной заплатил за оральный секс, сказала Адыева. «Каких-либо действий сексуального характера в отношении второй девушки он не совершал, таких мыслей у него даже не было. В следующий раз, когда он захотел близости со своей девушкой, она сказала ему, что согласится, только если между ним и второй девушкой произойдет оральный половой акт. Ему эта идея не понравилась, но его девушка сказала, что если он откажется, то она больше не будет с ним встречаться. Поскольку он хотел с ней близости, он согласился на ее предложение», — продолжила защитник.

Вадим вновь привез девушек к себе, заказал еду и ушел уже с другой девушкой в спальню. «В какой-то момент он заметил, что в комнату зашла его возлюбленная. Подруга, увидев ее, испугалась и сразу же убежала. Между ним и его девушкой произошел конфликт, потому что ей никто не позволял заходить в комнату. После этого он вызвал им такси, они уехали. Также по номеру телефона, который ему сказала его девушка, он перевел деньги. Спустя некоторое время Шукурову стали приходить многочисленные сообщения в telegram-канал с разных аккаунтов, в которых у него вымогали 5 000 000 рублей за то, чтобы не предавать огласке снятое девушкой видео. Сейчас матерью девушки предъявлен гражданский иск также на эту сумму», — отметила Адыева.

По ее словам, до этой ситуации Вадим и его близкие стали подвергаться «неправомерным действиям со стороны одного человека», который заключил договор с фирмой Шукурова на получение кредитов. Он оплатил услуги, но позже отказался от них, хотя уже были подписаны все документы. Мужчина потребовал возврата денег, но Шукуров отказался. «Мужчина стал звонить в банки и блокировать карты самого Шукурова и его близких. Так продолжалось несколько месяцев. В последний раз общения с этим мужчиной тот сказал, что Шукурову банковские карты больше не понадобятся. Так и произошло — Вадим был задержан, при чем на задержании присутствовал этот мужчина, что дает основания полагать, что именно он имеет какое-то отношение к распространению видео и задержанию Шукурова», — заявила адвокат.