Природа

Погода

Синоптик рассказал, когда в Свердловской области начнется зима

Синоптик Шувалов: снег и холод в Свердловскую область придут после 5 декабря
01 декабря 2025 в 14:57
Ближе ко второй декаде декабря похолодает и пойдет снег

Ближе ко второй декаде декабря похолодает и пойдет снег

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Декабрь в Свердловской области будет теплее обычного, но зима все же наступит. Когда именно, URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первая пятидневка будет очень теплой, но начиная с 5-6 числа, когда на Западную Сибирь пойдет хороший вал арктического воздуха, погода начнет перестраиваться на зимний лад. Сначала пойдет снег и температура начнет понижаться до 3-8 градусов мороза, а затем и до более низких значений», — рассказал Шувалов. 

По его словам, в целом на Урале температура в декабре будет по климатическим нормам на 1-1,5 градуса выше. «Резкие похолодания, если и случатся во второй половине декабря, то будут непродолжительными и быстро сменятся относительно теплой погодой», — добавил синоптик. 

