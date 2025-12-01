Синоптик рассказал, когда в Свердловской области начнется зима

Ближе ко второй декаде декабря похолодает и пойдет снег Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Декабрь в Свердловской области будет теплее обычного, но зима все же наступит. Когда именно, URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первая пятидневка будет очень теплой, но начиная с 5-6 числа, когда на Западную Сибирь пойдет хороший вал арктического воздуха, погода начнет перестраиваться на зимний лад. Сначала пойдет снег и температура начнет понижаться до 3-8 градусов мороза, а затем и до более низких значений», — рассказал Шувалов.

По его словам, в целом на Урале температура в декабре будет по климатическим нормам на 1-1,5 градуса выше. «Резкие похолодания, если и случатся во второй половине декабря, то будут непродолжительными и быстро сменятся относительно теплой погодой», — добавил синоптик.