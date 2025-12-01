Логотип РИА URA.RU
Общество

На ключевом уральском заводе сменился руководитель

Сергей Гавриков возглавил екатеринбургский «Уралхиммаш»
01 декабря 2025 в 16:43
Гавриков ранее занимал пост управляющего директора

Фото: пресс-служба группы «Синара»

Совет директоров екатеринбургского завода «Уралхиммаш» назначил нового генерального директора предприятия. Им стал Сергей Гавриков, который с февраля этого года уже занимал пост управляющего директора завода. Кадровые изменения, как сообщается пресс-службой, проведены в соответствии со стратегией развития группы Синара.

«Совет директоров „Уралхиммаша“ назначил на должность генерального директора Сергея Гаврикова, с февраля 2025 года занимавшего пост управляющего директора завода. Организационные изменения проведены в соответствии с разработанной группой Синара стратегией развития предприятия», — говорится в сообщении о кадровом решении.

Евгений Гриценко, ранее возглавлявший предприятие, переходит на работу в Группу Синара на должность вице-президента. Новый глава «Уралхиммаша» Сергей Гавриков родился в Ленинграде в 1966 году и имеет обширный опыт в машиностроении: свою карьеру он начал в 1983 году на «Ижорских заводах», пройдя путь от мастера до заместителя директора по производству. «Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для нефтегазохимической и энергетической отраслей, его продукция поставляется более чем в 40 стран мира.

