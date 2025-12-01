На ключевом уральском заводе сменился руководитель

Совет директоров екатеринбургского завода «Уралхиммаш» назначил нового генерального директора предприятия. Им стал Сергей Гавриков, который с февраля этого года уже занимал пост управляющего директора завода. Кадровые изменения, как сообщается пресс-службой, проведены в соответствии со стратегией развития группы Синара.

Евгений Гриценко, ранее возглавлявший предприятие, переходит на работу в Группу Синара на должность вице-президента. Новый глава «Уралхиммаша» Сергей Гавриков родился в Ленинграде в 1966 году и имеет обширный опыт в машиностроении: свою карьеру он начал в 1983 году на «Ижорских заводах», пройдя путь от мастера до заместителя директора по производству. «Уралхиммаш» является одним из ведущих российских производителей оборудования для нефтегазохимической и энергетической отраслей, его продукция поставляется более чем в 40 стран мира.