Уральский полпред Жога обратился к жителям Донбасса с заявлением о провокации с дипфейком

01 декабря 2025 в 14:45
Полпред Жога предупредил о распространении дипфейков его видео

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о распространении в сети дипфейка с его участием, назвав это провокацией. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации, таким как его телеграм-канал и сайт полпредства. Об этом Жога сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Нацистский киевский режим распространяет в сети очередной дипфейк с моим участием. Жители Донбасса! Враг отчаянно пытается хоть как-то навредить нам и посеять панику. Проверяйте факты и верьте своему сердцу! Вместе победим!», — заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В своем обращении он подчеркнул, что доверять следует исключительно его официальному каналу «ЖОГА» в telegram, аккаунту в национальном мессенджере «МАХ» и официальному сайту полпредства президента в УрФО. Целью провокации он назвал попытку навредить и посеять панику среди жителей Донбасса.

