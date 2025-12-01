Уральский полпред Жога обратился к жителям Донбасса с заявлением о провокации с дипфейком
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о распространении в сети дипфейка с его участием, назвав это провокацией. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации, таким как его телеграм-канал и сайт полпредства. Об этом Жога сообщил в своем официальном telegram-канале.
«Нацистский киевский режим распространяет в сети очередной дипфейк с моим участием. Жители Донбасса! Враг отчаянно пытается хоть как-то навредить нам и посеять панику. Проверяйте факты и верьте своему сердцу! Вместе победим!», — заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
В своем обращении он подчеркнул, что доверять следует исключительно его официальному каналу «ЖОГА» в telegram, аккаунту в национальном мессенджере «МАХ» и официальному сайту полпредства президента в УрФО. Целью провокации он назвал попытку навредить и посеять панику среди жителей Донбасса.
