В Екатеринбурге навсегда закрылся роддом — его построили еще в XX веке

Роддом начал работать еще в 1964 году (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге навсегда закрыл свои двери для рожениц один из самых старых роддомов города — акушерский стационар № 2 на Дагестанской. Зданию, которое в этом году исполнилось 61 год, стало непригодным для родовспоможения. Новость о закрытии учреждения вызвала бурную реакцию среди горожан, рожениц и медицинского персонала. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.

Реакция на новость о закрытии

В конце октября стало известно о закрытии роддома. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Десятки сотрудников переживали, что могут остаться без работы, а роженицы были обеспокоены тем, где теперь получать медицинскую помощь. Врачи и медперсонал записали видеообращение к президенту и губернатору, о проблеме рассказывали в СМИ.

Медики просили оставить роддом, а когда поняли, что это невозможно, заговорили о компенсациях за увольнение. 7 ноября представители свердловского минздрава приехали к коллективу, чтобы обсудить ситуацию. Собрания повторились 10, 11 и 12 ноября. На встречу с коллективом приехала Елена Чадова — советник замгубернатора и министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, а также начальник управления организации медицинской помощи детям и родовспоможения.

Официальная позиция областного минздрава

13 ноября власти Свердловской области впервые официально прокомментировали ситуацию. В министерстве здравоохранения региона заявили, что решение о закрытии роддома продиктовано исключительно вопросами безопасности. Главная причина — физический и моральный износ здания 1964 года постройки.

По словам чиновников, речь идет не просто о необходимости косметического ремонта, а о фундаментальном несоответствии планировки современным нормативам. Согласно требованиям, все ключевые подразделения — родовые залы, операционные и реанимация — должны находиться на одном этаже. В больнице на Дагестанской же они разбросаны: родовое отделение расположено на втором этаже, а операционные и послеродовые палаты — на третьем.

Окончательную точку в вопросе закрытия роддома поставила проверка специалистов ведущего федерального Научно-исследовательского института им. Академика Кулакова, которая состоялась в сентябре. Их вердикт был однозначным: необходима «перемаршрутизация» пациенток.

Статистика показывает снижение нагрузки на перинатальный центр в целом: за весь 2023 год здесь приняли 8636 родов, в 2024 году — 8088 родов, за первые девять месяцев 2025 года — 5968 родов. Всех рожениц с Дагестанской обещают распределить по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Трудоустройство персонала

Одним из самых болезненных вопросов стало трудоустройство персонала. Ранее медики жаловались, что до половины младшего персонала могут остаться без работы. В минздраве заявили, что изначально сокращения не планировалось, так как изменения происходят в пределах одной медицинской организации.

Всем сотрудникам были предложены места в стационаре на Комвузовской. По словам главного врача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, в настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской, 3, решены.

Часть сотрудников уже переведена на новое место, для тех, кто не согласился на перевод, с помощью областного минздрава найдены дополнительные юридические аспекты, позволяющие обеспечить им финансовые выплаты при увольнении. Для удобства медиков, живущих на Химмаше, организован служебный трансфер.