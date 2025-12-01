В Екатеринбурге навсегда закрылся роддом — его построили еще в XX веке
Роддом начал работать еще в 1964 году (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге навсегда закрыл свои двери для рожениц один из самых старых роддомов города — акушерский стационар № 2 на Дагестанской. Зданию, которое в этом году исполнилось 61 год, стало непригодным для родовспоможения. Новость о закрытии учреждения вызвала бурную реакцию среди горожан, рожениц и медицинского персонала. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Реакция на новость о закрытии
В конце октября стало известно о закрытии роддома. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Десятки сотрудников переживали, что могут остаться без работы, а роженицы были обеспокоены тем, где теперь получать медицинскую помощь. Врачи и медперсонал записали видеообращение к президенту и губернатору, о проблеме рассказывали в СМИ.
Медики просили оставить роддом, а когда поняли, что это невозможно, заговорили о компенсациях за увольнение. 7 ноября представители свердловского минздрава приехали к коллективу, чтобы обсудить ситуацию. Собрания повторились 10, 11 и 12 ноября. На встречу с коллективом приехала Елена Чадова — советник замгубернатора и министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, а также начальник управления организации медицинской помощи детям и родовспоможения.
Официальная позиция областного минздрава
13 ноября власти Свердловской области впервые официально прокомментировали ситуацию. В министерстве здравоохранения региона заявили, что решение о закрытии роддома продиктовано исключительно вопросами безопасности. Главная причина — физический и моральный износ здания 1964 года постройки.
По словам чиновников, речь идет не просто о необходимости косметического ремонта, а о фундаментальном несоответствии планировки современным нормативам. Согласно требованиям, все ключевые подразделения — родовые залы, операционные и реанимация — должны находиться на одном этаже. В больнице на Дагестанской же они разбросаны: родовое отделение расположено на втором этаже, а операционные и послеродовые палаты — на третьем.
Окончательную точку в вопросе закрытия роддома поставила проверка специалистов ведущего федерального Научно-исследовательского института им. Академика Кулакова, которая состоялась в сентябре. Их вердикт был однозначным: необходима «перемаршрутизация» пациенток.
Статистика показывает снижение нагрузки на перинатальный центр в целом: за весь 2023 год здесь приняли 8636 родов, в 2024 году — 8088 родов, за первые девять месяцев 2025 года — 5968 родов. Всех рожениц с Дагестанской обещают распределить по другим роддомам Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Трудоустройство персонала
Одним из самых болезненных вопросов стало трудоустройство персонала. Ранее медики жаловались, что до половины младшего персонала могут остаться без работы. В минздраве заявили, что изначально сокращения не планировалось, так как изменения происходят в пределах одной медицинской организации.
Всем сотрудникам были предложены места в стационаре на Комвузовской. По словам главного врача перинатального центра Ольги Ксенофонтовой, в настоящее время все трудовые вопросы с сотрудниками подразделения на Дагестанской, 3, решены.
Часть сотрудников уже переведена на новое место, для тех, кто не согласился на перевод, с помощью областного минздрава найдены дополнительные юридические аспекты, позволяющие обеспечить им финансовые выплаты при увольнении. Для удобства медиков, живущих на Химмаше, организован служебный трансфер.
Таким образом, роддом на Дагестанской прекратил прием пациенток. Екатеринбург прощается с одной из своих легендарных «колыбелей», которая в силу возраста больше не может гарантировать роженицам современный уровень безопасности.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!