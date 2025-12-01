В мэрии Екатеринбурга назвали новую дату открытия важной улицы у концерна «Калина»

Открытие движения переносили несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Екатеринбурга снова перенесли открытие движения по улице Комсомольской по отрезку от Библиотечной до развязки у концерна «Калина». Крайний раз участок обещали открыть 1 декабря, однако и в этот день проезд оказался закрыт. О новой дате URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Открыли бы сегодня, но срок сдвинулся из-за непогоды», — пояснили в администрации. При этом точного времени, во сколько участок будет открыт, уточнить не получилось.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года, однако открытие переносили регулярно. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. Теперь проект планируют завершить до конца 2026-го.

Стоимость контракта, как и сроки завершения работ, не раз менялись. В октябре 2025-го появилась информация, что стройка развязки подорожала с 8,27 до 8,84 млрд рублей. Изначально ее оценивали в 6,4 млрд рублей.