В центре Екатеринбурга 7 декабря временно перекроют дороги из-за крестного хода
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В субботу, 7 декабря, в центре Екатеринбурга будет ограничено движение транспорта в связи с проведением традиционного крестного хода. Мероприятие пройдет по маршруту от Свято-Троицкого собора до часовни святой Екатерины на площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Перекрытия будут действовать с 11:30 до 12:30 на улицах: Розы Люксембург — от собора до Куйбышева; Куйбышева — от Розы Люксембург до Гоголя; Гоголя — от Куйбышева до Малышева; Пушкина — от Малышева до площади Труда», — уточняется в сообщении.
Крестный ход посвящен дню святой великомученицы Екатерины, покровительницы города. Участники шествия проследуют по центральным улицам, что потребует временного ограничения движения автомобилей на указанном отрезке в течение часа.
