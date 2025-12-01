В центре Екатеринбурга 7 декабря временно перекроют дороги из-за крестного хода

Дороги перекроют в центре Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

В субботу, 7 декабря, в центре Екатеринбурга будет ограничено движение транспорта в связи с проведением традиционного крестного хода. Мероприятие пройдет по маршруту от Свято-Троицкого собора до часовни святой Екатерины на площади Труда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Перекрытия будут действовать с 11:30 до 12:30 на улицах: Розы Люксембург — от собора до Куйбышева; Куйбышева — от Розы Люксембург до Гоголя; Гоголя — от Куйбышева до Малышева; Пушкина — от Малышева до площади Труда», — уточняется в сообщении.