Свердловская область получит 1.3 млрд на газ для жителей

Свердловские населенные пункты получат газ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Очередной транш в размере порядка 1,3 млрд рублей поступил от «Газпрома» на продолжение масштабной программы газификации в Свердловской области. Эти средства позволят провести работы по догазификации порядка 50 населенных пунктов, включая Арамиль, Нижний Тагил и Первоуральск. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в своем telegram-канале.

«Регион получил очередной транш от оператора программы: „Газпром“ перечислил порядка 1,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на продолжение работ по догазификации порядка 50 населённых пунктов, включая Арамиль, Верхнюю Салду, Нижний Тагил, Дегтярск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск, Сухой Лог, Камышлов, Серов, Талицу, десятки деревень и сёл. Уже говорил, что газификация в Свердловской области идёт рекордными темпами: только в этом году — максимальные за десятилетие показатели по числу подключений», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.