Свердловская область получит 1.3 млрд на газ для жителей
Свердловские населенные пункты получат газ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Очередной транш в размере порядка 1,3 млрд рублей поступил от «Газпрома» на продолжение масштабной программы газификации в Свердловской области. Эти средства позволят провести работы по догазификации порядка 50 населенных пунктов, включая Арамиль, Нижний Тагил и Первоуральск. Об этом губернатор Денис Паслер сообщил в своем telegram-канале.
«Регион получил очередной транш от оператора программы: „Газпром“ перечислил порядка 1,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на продолжение работ по догазификации порядка 50 населённых пунктов, включая Арамиль, Верхнюю Салду, Нижний Тагил, Дегтярск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск, Сухой Лог, Камышлов, Серов, Талицу, десятки деревень и сёл. Уже говорил, что газификация в Свердловской области идёт рекордными темпами: только в этом году — максимальные за десятилетие показатели по числу подключений», — сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Глава региона отметил, что всего с начала 2025 года область получила от Единого оператора 3,8 миллиарда рублей, что позволило подвести сети к границам 11 тысяч участков. На сегодня газом обеспечены более 41,7 тысячи домовладений. Особое внимание уделяется социальной поддержке: многодетные семьи, педагоги, участники СВО и ветераны могут получить компенсацию до 90% от стоимости подключения. Конечная цель программы — создать техническую возможность для подключения почти 130 тысяч частных домов в регионе.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
- Пора01 декабря 2025 15:10Национализировать Екатеринбурггаз, установив подконтрольные государству вменяемые расценки на монтаж и обслуживание газового оборудования!