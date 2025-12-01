В Свердловской области льготникам упростили проезд по карте «Уралочка»

Свердловским льготникам упростили проезд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 декабря в Свердловской области начал действовать упрощенный порядок получения транспортных льгот по единой социальной карте «Уралочка». Теперь для бесплатного проезда в междугороднем транспорте или со скидкой 50% в электричках достаточно предъявить только эту карту и документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул».

«Мы продолжаем переход к единой системе предоставления социальных льгот с помощью карты „Уралочка“, что позволит упростить получение и повысить их доступность для жителей региона. В этом году исполнилось пять лет с момента выдачи первой карты, а с 2021 года все региональные социальные выплаты уже предоставляются только через „Уралочку“», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.