В Свердловской области льготникам упростили проезд по карте «Уралочка»

Свердловским льготникам упростили проезд
С 1 декабря в Свердловской области начал действовать упрощенный порядок получения транспортных льгот по единой социальной карте «Уралочка». Теперь для бесплатного проезда в междугороднем транспорте или со скидкой 50% в электричках достаточно предъявить только эту карту и документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул».
«Мы продолжаем переход к единой системе предоставления социальных льгот с помощью карты „Уралочка“, что позволит упростить получение и повысить их доступность для жителей региона. В этом году исполнилось пять лет с момента выдачи первой карты, а с 2021 года все региональные социальные выплаты уже предоставляются только через „Уралочку“», — сказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
В материале отмечается, что за пять лет в регионе выдано более 700 тысяч таких карт. Помимо транспортных льгот, с помощью «Уралочки» можно оплачивать товары и услуги, получать социальные выплаты, денежные переводы, а также пользоваться скидками и специальными предложениями от торговых сетей — партнеров проекта. Оформить банковскую или нефинансовую версию карты можно в одном из восьми банков-партнеров, в МФЦ или специализированном пункте выдачи, предъявив паспорт и СНИЛС.
