Свердловчанин, обвиненный в изнасиловании, доказал, что его оклеветали

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область), которого знакомая обвинила в изнасиловании, доказал, что стал жертвой клеветы и оговора, рассказали URA.RU знакомые мужчины. Об истории стало известно в феврале прошлого года. Тогда в ряде СМИ прошла информация, что в уральском городе якобы объявили в розыск насильника.

«У него было железное алиби. Следствие разобралось во всем. Доказано, что его оклеветали», — сообщил собеседник агентства. По словам другого, мужчина не стал писать заявление в правоохранительные органы из-за клеветы в свой адрес.

Как писали СМИ, мужчина гостил у знакомой, толкнул ее, чтобы она потеряла сознание. Потом якобы связал и надругался. Сам уралец в беседе с URA.RU заявлял, что в тот день не виделся с девушкой. При этом с ней он знаком около десяти лет. «Последние два года мы не общались. Вообще не пойму, может кто-то другой был, может умом поехала», — комментировал мужчина в феврале 2024-го.