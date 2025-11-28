Логотип РИА URA.RU
Более 200 месторождений полезных ископаемых открыли в России

28 ноября 2025 в 10:44
Среди крупных открытий этого года — месторождения калийно-магниевых солей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2025 году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роснедр.

«Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки.

Среди крупных открытий этого года — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области были обнаружены Иванихинское месторождение с запасами в один миллиард тонн и Целинное — с запасами в два миллиарда тонн. Кроме того, в Иркутской области был поставлен на баланс участок недр Жидойское. Его запасы впечатляют:

  • 17,3 миллиона тонн титана;
  • 6,3 миллиона тонн фосфора;
  • 218,8 миллиона тонн железных руд.

Также стоит отметить открытие Голевского месторождения сынныритовых руд. Запасы этого нетрадиционного калий-алюминиевого сырья составляют 163,9 миллиона тонн.

Минприроды сообщало, что общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составил 92,45 миллиарда рублей.

Открытие новых месторождений ТПИ имеет большое значение для экономики России. Твердые полезные ископаемые являются важным ресурсом, который используется в различных отраслях промышленности. Развитие геологоразведки и открытие новых месторождений позволяют обеспечить промышленность необходимыми ресурсами, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в регионы.

