Более 200 месторождений полезных ископаемых открыли в России
Среди крупных открытий этого года — месторождения калийно-магниевых солей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В 2025 году в России поставили на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Об этом сообщили в пресс-службе Роснедр.
«Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых», — сообщили в ведомстве РИА Новости. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки.
Среди крупных открытий этого года — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области были обнаружены Иванихинское месторождение с запасами в один миллиард тонн и Целинное — с запасами в два миллиарда тонн. Кроме того, в Иркутской области был поставлен на баланс участок недр Жидойское. Его запасы впечатляют:
- 17,3 миллиона тонн титана;
- 6,3 миллиона тонн фосфора;
- 218,8 миллиона тонн железных руд.
Также стоит отметить открытие Голевского месторождения сынныритовых руд. Запасы этого нетрадиционного калий-алюминиевого сырья составляют 163,9 миллиона тонн.
Минприроды сообщало, что общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей. Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составил 92,45 миллиарда рублей.
Открытие новых месторождений ТПИ имеет большое значение для экономики России. Твердые полезные ископаемые являются важным ресурсом, который используется в различных отраслях промышленности. Развитие геологоразведки и открытие новых месторождений позволяют обеспечить промышленность необходимыми ресурсами, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в регионы.
