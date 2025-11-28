Основатель и руководитель пермской организации помощи бездомным покинула пост
Автобус «Территории передышки» кормит нуждающихся с 2020 года
Фото: Данил Постаногов
В пермской благотворительной организации, которая помогает бездомным, официально сменилось руководство. Пост директора покинула Анна Фадеева, которая семь лет назад основала организацию.
«Новый год жизни организации мы встречаем с новым руководителем. Накануне дня рождения дневного центра мы хотим поприветствовать Сергея Жаврида на должности исполнительного директора „Территории передышки“. Аня остается рядом и помогает нам во многих процессах, но постепенно отходит от управления», — говорится в заявлении организации.
Сергей Жаврид работает в «Территории передышки» три года. Он прошел путь от водителя гуманитарного автобуса до руководителя программного отдела.
