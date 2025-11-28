Логотип РИА URA.RU
Основатель и руководитель пермской организации помощи бездомным покинула пост

В Перми Анна Фадеева покинула пост руководителя «Территории передышки»
28 ноября 2025 в 10:21
Автобус «Территории передышки» кормит нуждающихся с 2020 года

Фото: Данил Постаногов

В пермской благотворительной организации, которая помогает бездомным, официально сменилось руководство. Пост директора покинула Анна Фадеева, которая семь лет назад основала организацию.

«Новый год жизни организации мы встречаем с новым руководителем. Накануне дня рождения дневного центра мы хотим поприветствовать Сергея Жаврида на должности исполнительного директора „Территории передышки“. Аня остается рядом и помогает нам во многих процессах, но постепенно отходит от управления», — говорится в заявлении организации.

Сергей Жаврид работает в «Территории передышки» три года. Он прошел путь от водителя гуманитарного автобуса до руководителя программного отдела.

