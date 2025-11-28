Власти Пермского края рассказали, как воспользоваться электронными документами в Max

Чтобы сделать электронный документ юридически значимым, нужно пройти процедуру идентификации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Пермского края информируют жителей региона о важном новшестве в мессенджере Max. Там появилась возможность просматривать и отправлять данные документов — паспорта, полиса ОМС, номера СНИЛС или ИНН. Необходимые сведения загружаются из профиля Госуслуг с согласия пользователя. В мессенджере доступны как электронные изображения документов, так и их номера — это позволяет, к примеру, не вводить вручную реквизиты паспорта при покупке билета.

«Следует учитывать, что электронные копии документов не обладают юридической силой. Чтобы сделать электронный документ юридически значимым, нужно пройти процедуру идентификации — с использованием биометрии, загранпаспорта нового образца или водительского удостоверения. После проверки будет сформирован QR-код, который организации-партнеры смогут сканировать для подтверждения возраста, статуса студента или многодетной семьи», — сообщает сайт правительства Пермского края.

Для подключения функции необходимо выполнить следующие шаги:

обновить приложение Max до последней версии;

перейти в раздел «Цифровой ID»;

выбрать нужный документ;

при первом использовании предоставить разрешение на обработку данных через Госуслуги.

Продолжение после рекламы

При этом подчеркивается, что использование электронных документов остается добровольным — альтернативой по-прежнему являются бумажные носители. Развитие цифровизации Госуслуг осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».