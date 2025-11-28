Логотип РИА URA.RU
Общество

Власти Пермского края рассказали, как воспользоваться электронными документами в Max

Власти Прикамья: документы с Госуслуг теперь можно загрузить в мессенджер Max
28 ноября 2025 в 10:38
Чтобы сделать электронный документ юридически значимым, нужно пройти процедуру идентификации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Пермского края информируют жителей региона о важном новшестве в мессенджере Max. Там появилась возможность просматривать и отправлять данные документов — паспорта, полиса ОМС, номера СНИЛС или ИНН. Необходимые сведения загружаются из профиля Госуслуг с согласия пользователя. В мессенджере доступны как электронные изображения документов, так и их номера — это позволяет, к примеру, не вводить вручную реквизиты паспорта при покупке билета.

«Следует учитывать, что электронные копии документов не обладают юридической силой. Чтобы сделать электронный документ юридически значимым, нужно пройти процедуру идентификации — с использованием биометрии, загранпаспорта нового образца или водительского удостоверения. После проверки будет сформирован QR-код, который организации-партнеры смогут сканировать для подтверждения возраста, статуса студента или многодетной семьи», — сообщает сайт правительства Пермского края. 

Для подключения функции необходимо выполнить следующие шаги:

  • обновить приложение Max до последней версии;
  • перейти в раздел «Цифровой ID»;
  • выбрать нужный документ;
  • при первом использовании предоставить разрешение на обработку данных через Госуслуги.
При этом подчеркивается, что использование электронных документов остается добровольным — альтернативой по-прежнему являются бумажные носители. Развитие цифровизации Госуслуг осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в приложении Max функционирует мини-приложение «Госуслуги Культура», которое позволяет просматривать афишу мероприятий и приобретать билеты в кино, музеи, на концерты и выставки. Сервис доступен во всех регионах страны, в том числе и в Пермском крае. Организовывать досуг можно и с помощью «Пушкинской картой».

