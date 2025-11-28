В Тюменской областной думе освободился мандат

Баранчук провел в областной думе два созыва, а до этого три созыва заседал в гордуме Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Баранчука. Такое решение было принято на очередном заседании регпарламента.

«Жалею о таком его решении. Ответственный человек, хороший специалист. Надеюсь, на новом месте работы также продолжит показывать себя», — прокомментировал первый зампреда думы.

Баранчук провел в облдуме почти два созыва, до этого на протяжении трех созывов входил в состав городской думы Тюмени. Координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и сопредседатель регионального партийного проекта «Оружие Победы».

«Решение не было простым. Тяжело, трудно. Но я — счастливый человек, потому что нахожусь среди единомышленников, которые могут многому научить. Было приятно работать со всеми», — сказал перед голосованием Баранчук.