Тюмень накроет метелью
Порывы ветра составят до 17 метров в секунду
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюменскую область придет сильный ветер, сопровождаемый метелью. Такой прогноз на 29 ноября дает инфоцентр регионального правительства.
«Неблагоприятные погодные явления ожидаются завтра, 29 ноября. На юге Тюменской области ожидается снег, местами сильный, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении.
Сообщается, что на федеральных трассах ведется обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Ранее стало известно, что в регионе ожидаются резкие заморозки.
