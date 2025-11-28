Тюмень накроет метелью

Порывы ветра составят до 17 метров в секунду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюменскую область придет сильный ветер, сопровождаемый метелью. Такой прогноз на 29 ноября дает инфоцентр регионального правительства.

«Неблагоприятные погодные явления ожидаются завтра, 29 ноября. На юге Тюменской области ожидается снег, местами сильный, метель, ветер порывами до 17 метров в секунду, на дорогах снежные заносы, гололедица», — говорится в сообщении.