Тюменский бизнесмен стал победителем в номинации «Экспортер года» федерального конкурса «Молодой предприниматель России». Об этом сообщает телеграм-канал INVESTTyumen.

«В Национальном центре „Россия“ наградили победителей Всероссийской премии „Молодой предприниматель России“. В номинации „Экспортер года“ победил Марсель Кадыров из Тюменской области, руководитель компании „Тюменьнефтетехнологии“», — говорится в сообщении.

Известно, что победитель занимается поставками за рубеж химреагентов для нефтегазовой отрасли. Награду ему вручила генеральный директор Школы экспорта Российского экспортного центра Алисия Никитина. Ранее тюменские бизнесмены пояснили, почему вывозят всю свою продукцию за рубеж.