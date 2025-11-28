Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Тюменская областная дума утвердила бюджет на три года

28 ноября 2025 в 11:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Документ сохранит социальную направленность

Документ сохранит социальную направленность

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы приняли окончательный вариант бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы. На все три года документ принят с дефицитом.

«В 2026 году дефицит бюджета составит 35,5 миллиарда рублей и будет расти два последующих года. В 2027 он составит 38 миллиардов, в 2028 — 38,3 миллиарда рублей», — прозвучали данные на заседании регпарламента.

Известно, что бюджет сохранит свою социальную направленность, однако отдельные статьи документа будут сокращены. В частности, расходы будут снижены на дороги и благоустройство.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал