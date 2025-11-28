В крупном вузе ХМАО появился бесплатный Wi-fi для студентов и преподавателей

Wi-Fi-точки установлены на всей территории университета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории Сургутского государственного университета (ХМАО) появился бесплатный Wi-FI для студентов и педагогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «МТС».

«Всего установлено и настроено 130 точек доступа Wi-Fi. Средняя скорость в сети составляет около 100 Мбит/с, что обеспечивает бесперебойную работу даже при большом количестве пользователей», — сообщили агентству в пресс-службе.