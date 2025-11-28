Кухарук проведет «Прямую линию» с жителями ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук 8 декабря проведет «Прямую линию» и ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале.

«Уважаемые жители Югры, 8 декабря в 16:00 проведем прямую линию, в прямом эфире отвечу на ваши вопросы. Задать свой вопрос можно под этим постом в моих аккаунтах „ВКонтакте“ и „Телеграм“, а также через специальный чат-бот в МАХ», — написал Кухарук.