Кухарук проведет «Прямую линию» с жителями ХМАО

28 ноября 2025 в 09:59
Руслан Кухарук 8 декабря проведет прямую линию с югорчанами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук 8 декабря проведет «Прямую линию» и ответит на вопросы жителей региона. Об этом глава округа написал в своем telegram-канале.

«Уважаемые жители Югры, 8 декабря в 16:00 проведем прямую линию, в прямом эфире отвечу на ваши вопросы. Задать свой вопрос можно под этим постом в моих аккаунтах „ВКонтакте“ и „Телеграм“, а также через специальный чат-бот в МАХ», — написал Кухарук.

Ранее губернатор проводит первую большую пресс-конференцию. Четыре часа глава региона отвечал на вопросы журналистов, URA.RU вело прямую трансляцию.

