Полиция нашла хулиганов, избивших на камеру официанта в Сургуте

Полиция возбудила уголовное дело после избиения официанта в Сургуте Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция установила двоих молодых людей, которые избивали и оскорбляли официанта в ресторане «Рай» в Сургуте. Один из участников оказался несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе регионального ОМВД.

«В ходе разбирательства полицейскими были установлены участники инцидента. Ими оказались 15-летний житель поселка Белый Яр и 18-летний житель Сургута. В настоящее время в отношении сургутянина отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Хулиганство», — рассказали в ведомстве. После этого там уточнили, что со вторым участником проводят профилактическую работу.