Полиция нашла хулиганов, избивших на камеру официанта в Сургуте
Полиция возбудила уголовное дело после избиения официанта в Сургуте
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полиция установила двоих молодых людей, которые избивали и оскорбляли официанта в ресторане «Рай» в Сургуте. Один из участников оказался несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе регионального ОМВД.
«В ходе разбирательства полицейскими были установлены участники инцидента. Ими оказались 15-летний житель поселка Белый Яр и 18-летний житель Сургута. В настоящее время в отношении сургутянина отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Хулиганство», — рассказали в ведомстве. После этого там уточнили, что со вторым участником проводят профилактическую работу.
Видео с избиением официанта появилось в сети 25 ноября. По данным полиции, подозреваемый заявил, что приехал «разобраться» с несовершеннолетним работником, у которого возник конфликт с его знакомым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия он находится под подпиской о невыезде.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
- Павел28 ноября 2025 12:06Хулиганам дать штраф 5 млн руб , в пользу потерпевшего