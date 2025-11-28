Жители Сургута возмущены закрытием единственной муниципальной аптеки

В аптеке готовили рецептурные лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) закрывают единственную муниципальную аптеку, где изготавливают рецептурные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Некоторые общественники раскритиковали это решение городских властей.

«Решение принято во избежание инициации процедуры банкротства аптеки со стороны контрагентов и фискальных органов. Ликвидация общества не лишит сургутян возможности изготовления лекарственных препаратов по рецептам. Такая потребность на территории Сургута осуществляется в полном объеме, в том числе иными частными фармацевтическими организациями», — рассказали в мэрии.

Общественники выступили против закрытия. Они считают, что предложенная властями альтернатива не решает проблемы горожан. «Аптека за год выдала более 4 тысяч рецептов и смогла почти полностью закрыть финансовые трудности, сократив долг с 6 миллионов до 0,7. Тут, видимо, дело не в рентабельности. Причем закрыли ее без согласования с жителями и депутатами», — заявила общественница Инна Бирук. После комментария она отметила, что решение вызвало широкий резонанс.

