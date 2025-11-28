Жители Сургута возмущены закрытием единственной муниципальной аптеки
В аптеке готовили рецептурные лекарства
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) закрывают единственную муниципальную аптеку, где изготавливают рецептурные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Некоторые общественники раскритиковали это решение городских властей.
«Решение принято во избежание инициации процедуры банкротства аптеки со стороны контрагентов и фискальных органов. Ликвидация общества не лишит сургутян возможности изготовления лекарственных препаратов по рецептам. Такая потребность на территории Сургута осуществляется в полном объеме, в том числе иными частными фармацевтическими организациями», — рассказали в мэрии.
Общественники выступили против закрытия. Они считают, что предложенная властями альтернатива не решает проблемы горожан. «Аптека за год выдала более 4 тысяч рецептов и смогла почти полностью закрыть финансовые трудности, сократив долг с 6 миллионов до 0,7. Тут, видимо, дело не в рентабельности. Причем закрыли ее без согласования с жителями и депутатами», — заявила общественница Инна Бирук. После комментария она отметила, что решение вызвало широкий резонанс.
Между тем в администрации подчеркнули, что закрытие «Центральной аптеки» — вынужденная мера. «За 9 месяцев 2025 года обществом получен убыток в размере 2,8 млн рублей. Аптеке фактически не хватало оборотных средств, в том числе для оплаты налогов, вследствие чего счета общества были заблокированы фискальными органами», — добавили в мэрии.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!