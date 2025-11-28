Аналитики раскрыли, где в ХМАО платят высокие зарплаты

Средняя зарплата у строителей недвижимости в Югре - около 120 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU

Одни из самых высоких зарплат в Югре платят в строительстве недвижимости и промышленных объектов. Средняя оплата в сфере в середине осени превысила 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито».

«В сфере строительства жилых и коммерческих объектов среднее зарплатное предложение составляет 124 816 рублей. На еще более высоком уровне находятся строительство промышленных и инфраструктурных объектов, где среднее зарплатное предложение составляет 133 136 рублей. Это направление занимает первую позицию, что связано с масштабными инфраструктурными и промышленными проектами округа», — говорится в исследовании.

Строительство в регионе остается одной из наиболее высокооплачиваемых сфер. Ситуацию связывают со сложными условиями работы и широкой географией. Поэтому для квалифицированных специалистов работодатели поддерживают высокий уровень зарплат.

Продолжение после рекламы