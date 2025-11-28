Из свердловского замминистра в директора техникума: что известно о судьбе Евгения Бирюка

Евгений Бирюк покинул должность замминистра 6 ноября 2025 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывший замминистра образования Свердловской области Евгений Бирюк возглавил березовский техникум «Профи». Его назначение состоялось 27 ноября, спустя три недели после его добровольного ухода с государственной службы. Что известно о новом руководителе образовательного учреждения — в материале URA.RU.

Биография

Евгений Бирюк является уроженцем города Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), где в 2003 году окончил школу. Высшее образование он получил в Тюменском государственном университете, а в 2008 году завершил экстерном программу в Академии ФСБ России, где ему была присуждена ученая степень кандидата наук.

Работа в правительстве и новая должность

Карьерный путь Бирюка в правительстве Свердловской области начался в 2008 году. За тринадцать лет работы он прошел путь от рядовых должностей до позиции замминистра образования, где курировал вопросы профессионального образования и активно участвовал в реализации ключевых региональных образовательных проектов.

В знак признания профессиональных заслуг в начале 2025 года Бирюк был удостоен почетной грамоты губернатора Свердловской области. Однако 6 ноября он подал заявление об уходе по собственному желанию. «[Министр образования Светлана] Тренихина формирует собственную команду, приглашая тех, кого хорошо знает», — рассказывал источник URA.RU.

Бирюков стал замминистра образования региона в 2021 году Фото: департамент информационной политики Свердловской области

27 ноября стало известно, что экс-замминистра получил новую должность — возглавил березовский техникум «Профи». На этом посту он сменил Анастасию Россель, экс-супругу внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

«Мы уверены, что опыт и стратегическое видение Евгения Михайловича откроют новую главу в истории нашего учебного заведения. Пусть наш техникум под руководством Евгения Михайловича будет динамично развиваться, укреплять свои традиции и достигать новых высот в подготовке квалифицированных специалистов», — говорится в пресс-релизе техникума.