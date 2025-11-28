Хирургию тагильского онкоцентра передумали переносить в Екатеринбург
Тагильский филиал продолжит работать в штатном режиме
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Хирургическое отделение нижнетагильского филиала Свердловского онкологического диспансера оставят на месте. Информацию, появившуюся в СМИ Нижнего Тагила, URA.RU подтвердил источник в онкоцентре.
Ранее у руководства онкодиспансера были планы перенести хирургическое и реанимационное отделения из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Это было связано с тем, что онкоцентр в ближайшее время получит новое здание на улице Дагестанской, где закрывают роддом.
Однако после встречи главврача онкоцентра Евгения Киселева с тагильским коллективом было решено оставить все как есть. Тагильский филиал продолжит работать в штатном режиме.
