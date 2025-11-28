Мэр Нижнего Тагила попросил полпреда Жогу о помощи

Владислав Пинаев обозначил проблему, над которой нужно работать Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к полпреду по УрФО Артему Жоге с просьбой помочь наладить взаимодействие с федеральными структурами в части оказания помощи вернувшимся бойцам СВО. Разговор между чиновниками произошел на форуме «Города России» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Хотел попросить помощи. Сегодня взаимодействие с федеральными структурами, в частности МЧС, происходит в большей степени на каких-то личных контактах. Можно ли как-то системно это сделать, чтобы сверху прошли некие команды взаимодействовать с муниципальными образованиями в части работы психологов, штатных психологов? Там очень высококвалифицированные кадры», — объяснил Пинаев.

Он подчеркнул, что ему никто не отказывает в помощи, но «команда сверху» упростила бы решение поставленных задач. Жога взял сообщение на заметку и пообещал помочь.

Продолжение после рекламы